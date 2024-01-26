Hollywood'un en başarısız filmi seçildi! Milyonlarca dolar zarar ettirdi

1 / 43

Marslılar, annem ve ben (Mars Needs Moms) (2011) Zarar: 110.450.242 $ Yapım bütçesi: 150.000.000 $ Dünya çapında gişe: 39.549.758 $

Oyuncular: Seth Green, Joan Cusack, Dan Fogler Yönetmen Simon Wells

"Marslılar, annem ve ben"da 9 yaşındaki bir çocuk annesini Marslılardan kurtarmak için bir yolculuğa çıkıyor ve annesine karşı yeni bir takdir kazanıyor. Eleştirmenler filmi bir karmaşa ve gezegenler arası bir saçmalık olarak nitelendirerek önemli bir mali kayba katkıda bulundular.

2 / 43

Minik kaçamaklar (Town & Country) (2001) Zarar: $94,635,231 Yapım bütçesi: $105,000,000 Dünya çapında gişe: $10,364,769

Oyuncular: Warren Beatty, Diane Keaton, Nastassja Kinski Yönetmen Peter Chelsom

İki çift ve ilişkileri hakkında bir romantik komedi. Warren Beatty'nin sinema filmlerinde rol almaya 15 yıl ara vermesine yol açtı.

3 / 43

Pluto Nash'in Maceraları (2002) Kayıp: $92,905,005 Yapım bütçesi: $100,000,000 Dünya çapında gişe: $7,094,995 Oyuncular: Eddie Murphy, Jay Mohr, Randy Quaid Yönetmen Ron Underwood 2087'de geçen bir bilimkurgu aksiyon komedisi olan "Pluto Nash'in Maceraları" eleştirmenlerden yalnızca %4, izleyicilerden ise %15 oranında beğeni aldı. Film, bir adamın Ay'daki gece kulübünü Ay'ı ele geçirmeyi amaçlayan mafyadan kurtarma çabasını anlatıyor.

4 / 43

Söz (2016) Kayıp: $79,448,583 Yapım bütçesi: $90,000,000 Dünya çapında gişe: $10,551,417

Oyuncular: Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale Yönetmen Terry George

20. yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında geçen "The Promise", aşk üçgeni içeren romantik bir dram. Gişede başarılı olamayan film, %92'lik bir beğeniyle daha olumlu bir seyirci tepkisi aldı.

5 / 43

Kıyametin Sesi (2005) Zarar: $73,699,549 Yapım bütçesi: $80,000,000 Dünya çapında gişe: $6,300,451

Oyuncular: Edward Burns, Ben Kingsley, Catherine McCormack Yönetmen Peter Hyams

Zamanda yolculuğu ve sonuçlarını irdeleyen "A Sound of Thunder" dalgalı mantığı ve dengesiz performansları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Hem eleştirmenler hem de seyirciler olumsuz eleştirilerde bulunarak önemli bir mali kayba neden oldu.

6 / 43

Korsan (1995) Zarar: $73,482,678 Yapım bütçesi: $92,000,000 Dünya çapında gişe: $18,517,322

Oyuncular: Geena Davis, Matthew Modine, Frank Langella Yönetmen Renny Harlin

Gömülü hazinenin peşindeki cesur bir kadın korsanı konu alan "Cutthroat Island" hem eleştirmenlerden (%38) hem de izleyicilerden (%40) eleştiri aldı. Washington Post'tan Desson Thomson filmi "can çekişen bir film" olarak tanımladı.

7 / 43

Nerden Biliyorsun? (2010) Kayıp: $70,371,823 Yapım bütçesi: $120,000,000 Dünya çapında gişe: $49,628,177

Oyuncular: Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson Yönetmen James L. Brooks

Jack Nicholson'ın emekliliğinden önceki son filmi olan "How Do You Know" bir aşk üçgenine yakalanan bir softball oyuncusunu konu alıyor.

8 / 43

Monkeybone (2001) Kayıp: $69,590,483 Yapım bütçesi: $75,000,000 Dünya çapında gişe: $5,409,517

Oyuncular: Brendan Fraser, Bridget Fonda, John Turturro Yönetmen Henry Selick

"Monkeybone", karikatürist Stu Miley'nin kendi yarattığı dünyada sıkışıp kalmasını ve kendi yarattığı Monkeybone ile savaşmak zorunda kalmasını anlatıyor. İlgi çekici olmayan karakterleri ve rastgele durumlarıyla "şekilsiz" olarak etiketlenen film, Tomatometre'de sadece %13, izleyicilerden ise %14 beğeni aldı.



9 / 43

Alamo (2004) Zarar: $68,088,638 Yapım bütçesi: $92,000,000 Dünya çapında gişe: $23,911,362

Oyuncular: Dennis Quaid, Billy Bob Thornton, Emilio Echevarría Yönetmen John Lee Hancock

Tarihi bir savaş dramı olan "Alamo", tarihi figürlerin Meksika ordusuna karşı son direnişini anlatıyor ve karışık eleştiriler alıyor. Eleştirmenlerin yaklaşık %29'u ve izleyicilerin %45'i filme olumlu eleştiriler verirken, Eleştirmenler Konsensüsü filme "fazla geleneksel ve sürükleyici değil" notunu düştü.

10 / 43

13. Savaşçı (1999) Kayıp: $63,301,101 Yapım bütçesi: $125,000,000 Dünya çapında gişe: $61,698,899

Oyuncular: Antonio Banderas, Diane Venora, Dennis Storhøi Yönetmen John McTiernan, Michael Crichton

"13. Savaşçı" Müslüman bir elçinin kötü bir tehdide karşı savaşmak üzere Vikinglere katılmasını konu alıyor. Görsel efektler övülürken, eleştirmenler olay örgüsü konusunda büyük hayal kırıklığına uğradı.

11 / 43

Görünmez savaşçı (2005) Kayıp: $61,583,254 Yapım bütçesi: $138,000,000 Dünya çapında gişe: $76,416,746

Oyuncular: Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Foxx Yönetmen Rob Cohen

Üç Donanma savaş pilotu, insansız uçakları içeren çok gizli bir göreve katılır ve pilotlardan biri yapay zeka teknolojisine güvenmez. Gürültülü, mantıksız ve tahmin edilebilir olduğu için eleştirilen "Stealth" olumsuz eleştirilerle karşılaştı ve önemli bir mali kayba neden oldu.

12 / 43

Asker (1998) Zarar: $60,376,918 Yapım bütçesi: $75,000,000 Dünya çapında gişe: $14,623,082

Oyuncular: Kurt Russell, Jason Scott Lee, Jason Isaacs Yönetmen Paul W.S. Anderson

Aksiyon filmi "Asker", modası geçtiği düşünülen ve atık bir gezegene atılan yetenekli bir askerin, genetik olarak tasarlanmış katillerin fırlatılmasını önlemek için kolonicilere katılmasını konu alıyor. Eleştirmenler filmi "iyi bir setin israfı" olarak değerlendirdi



13 / 43

Haberci (1997) Kayıp: $59,158,877 Yapım bütçesi: $80,000,000 Dünya çapında gişe: $20,841,123

Oyuncular: Kevin Costner, Will Patton, Larenz Tate Yöneten: Kevin Costner

Kıyamet sonrası Amerika'da geçen "Haberci", eski postaları dağıtarak umut getiren bir serserinin öyküsünü anlatıyor. Eleştirmenler filmi ölümcül derecede ciddi buldular ve film eleştirmenlerinden sadece %8, izleyicilerden ise %50 beğeni aldı.



14 / 43

Osmosis Jones (2001) Zarar: $56,403,089 Yapım bütçesi: $70,000,000 Dünya çapında gişe: $13,596,911 Oyuncular: Laurence Fishburne, Chris Rock, David Hyde Pierce Yönetmen Bobby Farrelly, Peter Farrelly Canlı aksiyon ve animasyonu bir araya getiren "Osmosis Jones", bir beyaz kan hücresinin bir polisin vücudunu tehdit eden bir virüsü ortadan kaldırmaya çalışmasını konu alıyor.

15 / 43

Balistik: Ecks Sever'e Karşı (2002) Kayıp: $55,705,158 Yapım bütçesi: $70,000,000 Dünya çapında gişe: $14,294,842 Oyuncular: Antonio Banderas, Lucy Liu, Talisa Soto Yönetmen Wych Kaosayananda Bu gizem/aksiyon filminde, eski bir FBI ajanı eski bir DIA ajanının izini sürer ve her ikisi de ölümcül potansiyele sahip enjekte edilebilir bir cihazın peşindedir. Tek bir eleştirmenin bile olumlu yorum yapmadı

16 / 43

Lucky Numbers (2000) Zarar: $54,985,766 Yapım bütçesi: $65,000,000 Dünya çapında gişe: $10,014,234 Oyuncular: John Travolta, Lisa Kudrow, Tim Roth Yönetmen Nora Ephron Kara komedi "Şanslı Sayılar", bir TV hava durumu sunucusu ve bir loto spikerinin devlet piyangosunu dolandırmasını konu alıyor. İtici karakterlere sahip olarak tanımlanan film, eleştirmenlerden sadece %22, izleyicilerden ise %19 olumlu eleştiri aldı.

17 / 43

Lolita (1997) Kayıp: $53,852,216 Yapım bütçesi: $55,000,000 Dünya çapında gişe: $1,147,784 Oyuncular: Jeremy Irons, Dominique Swain, Melanie Griffith Yönetmen Adrian Lyne Vladimir Nabokov'un romanından uyarlanan "Lolita", kızına yakın olmak için bir kadınla evlenen bir İngiliz profesörünü konu alıyor ve tabu konusu muhtemelen gişe performansını etkiliyor. Film, tartışmalı temaları nedeniyle izleyici çekmekte zorlandı.

18 / 43

Zaman Ötesi (2003) Kayıp: $53,296,816 Yapım bütçesi: $80,000,000 Dünya çapında gişe: $26,703,184

Oyuncular: Paul Walker, Gerard Butler, Billy Connolly Yönetmen Richard Donner

"Zaman Ötesi", bir arkeoloğun yanlışlıkla 14. yüzyıl Fransa'sına zaman yolculuğu yapmasıyla, oğlu ve meslektaşının geri dönüp onu kurtarmasını ve Fransa ile İngiltere arasındaki savaşa karışmasını konu alıyor. Film, tutarsız konusu nedeniyle eleştirilere maruz kaldı

19 / 43

Eye See You (2002) Zarar: $53,192,010 Yapım bütçesi: $55,000,000 Dünya çapında gişe: $1,807,990 Oyuncular: Sylvester Stallone, Charles S. Dutton, Polly Walker Yönetmen Jim Gillespie "Eye See You "da, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kolluk kuvvetlerine yönelik bir rehabilitasyon kliniğinde çalışan bir FBI ajanı, hastaları avlayan bir seri katilin hedefi haline geliyor. Gerilim filmi, sinema eleştirmenlerinden yalnızca %18, izleyicilerden ise %28 oranında beğeni alarak çok az övgü aldı. Apollo Guide'dan Kevin N. Laforest filmi "en iyi ihtimalle suçlu bir zevk" olarak değerlendirdi ve gülmek için izlenmemesini tavsiye etti.

20 / 43

Final Fantasy: İçimdeki Ruhlar (2001) Kayıp: $51,868,170 Yapım bütçesi: $137,000,000 Dünya çapında gişe: $85,131,830 Oyuncular: Alec Baldwin, Steve Buscemi, Ming-Na Wen Yöneten: Hironobu Sakaguchi, Motonori Sakakibara "Final Fantasy: The Spirits Within", bir bilim adamının Dünya'yı gizemli uzaylılardan kurtarmasını konu alan bir bilimkurgu fantezisinde bilgisayarla yaratılmış insan karakterleri kullanıyor

21 / 43

R.I.P.D. (2013) Zarar: $50,923,322 Yapım bütçesi: $130,000,000 Dünya çapında gişe: $79,076,678 Oyuncular: Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Mary-Louise Parker Yönetmen Robert Schwentke "R.I.P.D." öldürülen bir polisin, yaşayanları yıkıcı ruhlardan koruyan Huzur İçinde Yat Departmanı'na katıldığı doğaüstü bir aksiyon-macera filmi

22 / 43

Hacker (2015) Zarar: $50,334,996 Yapım bütçesi: $70,000,000 Dünya çapında gişe: $19,665,004 Oyuncular: Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei Yönetmen Michael Mann "Blackhat", küresel bir siber suç ağını ortaya çıkarmak için Amerikalı ve Çinli yetkililere yardım eden bir hacker'ı konu alıyor. İyi geliştirilmiş aksiyon sahnelerine rağmen, gerilim filmi sıkıcı ve yavaş olmakla eleştirildi

23 / 43

Savaşçı (2000) Zarar: $50,274,337 Yapım bütçesi: $80,000,000 Dünya çapında gişe: $29,725,663 Oyuncular: John Travolta, Forest Whitaker, Barry Pepper Yönetmen Roger Christian "Battlefield Earth", Dünya'nın çorak bir araziye dönüştüğü ve bir insanın insanlığı uzaylı Psychlos'lardan kurtarma çabasına odaklanan bir bilimkurgu aksiyon-macera filmi. Eleştirmenler filmi yanlış yönlendirilmiş, kötü oyunculuklara sahip, kötü bir bilimkurgu çılgınlığı olarak değerlendirdi

24 / 43

Sel (1998) Zarar: $50,129,433 Yapım bütçesi: $70,000,000 Dünya çapında gişe: $19,870,567 Oyuncular: Morgan Freeman, Christian Slater, Randy Quaid Yönetmen Mikael Salomon Soygun filmi "Hard Rain" bir zırhlı kamyon şoförünün fırtına sırasında yerel bir çetenin 3 milyon dolarlık hırsızlığını engellemeye çalışmasını konu alıyor. Variety'den Todd McCarthy tarafından neredeyse inanılmaz olarak nitelendirilen film, izleyicilerden sadece %34, eleştirmenlerden ise %30 olumlu eleştiri aldı.

25 / 43

Oz Efsaneleri: Dorothy'nin Dönüşü (2013) Zarar: $49,892,067 Yapım bütçesi: $70,000,000 Dünya çapında gişe: $20,107,933 Oyuncular: Lea Michele, Kelsey Grammer, Dan Aykroyd Yöneten: Will Finn, Daniel St. Pierre Roger S. Baum'un romanından uyarlanan "Oz Efsaneleri: Dorothy'nin Dönüşü", Dorothy'nin evinin bir kasırga tarafından yıkılmasının ardından Oz'a dönüşünü konu alan animasyon bir müzikal fantezidir. Eleştirmenler pek etkilenmedi, ancak izleyicilerin %68'i filme olumlu puan verdi.

26 / 43

Büyük Baskın (2005) Zarar: $49,402,930 Yapım bütçesi: $60,000,000 Dünya çapında gişe: $10,597,070 Oyuncular: Benjamin Bratt, Joseph Fiennes, James Franco Yönetmen John Dahl 1945 yılında geçen "Büyük Baskın", Filipinler'deki 500'den fazla Amerikalı savaş esirini kurtarma görevini anlatıyor. Savaş filmi izleyicilerden %70 oranında olumlu puan alırken, eleştirmenlerin yalnızca %38'i olumlu eleştirilerde bulundu.

27 / 43

Sürpriz babalar (1997) Zarar: $49,318,920 Yapım bütçesi: $85,000,000 Dünya çapında gişe: $35,681,080 Oyuncular: Robin Williams, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus Yönetmen Ivan Reitman Romantik komedi filmi "Sürpriz babalar" Robin Williams ve Billy Crystal'ın komedi yeteneklerine rağmen beklenen ilgiyi göremedi

28 / 43

Son Kalan Adam (1996) Zarar: $48,884,073 Yapım bütçesi: $67,000,000 Dünya çapında gişe: $18,115,927 Oyuncular: Bruce Willis, Bruce Dern, William Sanderson Yönetmen Walter Hill İçki yasağı döneminde geçen "Last Man Standing", yerel İtalyan ve İrlanda mafyaları arasındaki savaşa karışan bir tetikçiyi takip eden bir suç draması. Chicago Sun-Times'da Roger Ebert filmi umutsuzca neşesiz, kuru ve eğlenceden yoksun olarak tanımladı.

29 / 43

Yabancı(2008) Zarar: $48,749,383 Yapım bütçesi: $50,000,000 Dünya çapında gişe: $1,250,617 Oyuncular: Jim Caviezel, Sophia Myles, Ron Perlman Yönetmen Howard McCain "Outlander "da uzaylı bir asker ve uzaylı bir yırtıcı, Demir Çağı sırasında Dünya'ya düşer. Viking silahlarıyla donanmış olan asker, yırtıcıyı gezegene zarar vermeden önce ortadan kaldırmaya çalışır. Filmin şizofrenik konusu ve cansız uygulaması eleştirmenleri etkilemeyi başaramadı

30 / 43

Sınırların Ötesinde (2003) Zarar: $48,572,910 Yapım bütçesi: $60,000,000 Dünya çapında gişe: $11,427,090 Oyuncular: Clive Owen, Angelina Jolie, Linus Roache Yönetmen Martin Campbell

Eleştirmenler filmi gerçek hayattaki trajediyi bir aşk hikayesi için kullanmakla eleştirdi ve pembe dizi saçmalığı olarak damgaladı. Buna rağmen, izleyicilerin %72'si daha olumlu görüş bildirdi.

31 / 43

Lucky You (2007) Zarar: $48,478,171 Yapım bütçesi: $55,000,000 Dünya çapında gişe: $6,521,829 Oyuncular: Eric Bana, Drew Barrymore, Robert Duvall Yönetmen Curtis Hanson "Lucky You", bir poker oyuncusunun dünya şampiyonluğu için çabalarken kişisel ilişkilerinde yaşadıklarını anlatıyor. Klişeler, tahmin edilebilirlik ve yavaşlık nedeniyle eleştirilen romantik komedi, eleştirmenlerden sadece %29 olumlu eleştiri alırken, izleyici onayının biraz üzerinde kaldı.

32 / 43

Kutsal Adam (1998) Zarar: $47,930,281 Yapım bütçesi: $60,000,000 Dünya çapında gişe: $12,069,719 Oyuncular: Eddie Murphy, Jeff Goldblum, Kelly Preston Yönetmen Stephen Herek Komedi filmi "Kutsal Adam", bir ev alışverişi ağını geliştiren ve alışverişi dini bir deneyime dönüştüren bir TV evanjelistini konu alıyor. Eleştirmenler filmi komik olmayan, düzensiz, sığ ve sıradan buldu

33 / 43

Sevimli Hırsız (1991) Zarar: $47,781,084 Yapım bütçesi: $65,000,000 Dünya çapında gişe: $17,218,916 Oyuncular: Bruce Willis, Danny Aiello, Andie MacDowell Yönetmen Michael Lehmann Leonardo Da Vinci'nin sanat eserlerini çalmakla görevlendirilen bir hırsızı anlatan "Hudson Hawk" karışık eleştiriler aldı. Eleştirmenler filmi gerçeküstü, şaşırtıcı bir tekleme olarak nitelendirirken, İzleyiciler daha bağışlayıcı davrandı ve %56'sı komediyi beğendi.

34 / 43

Gigli (2003) Zarar: $46,873,998 Yapım bütçesi: $54,000,000 Dünya çapında gişe: $7,126,002 Oyuncular: Ben Affleck, Jennifer Lopez, Justin Bartha Yönetmen Martin Brest Başrollerini gerçek hayattaki çift Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in paylaştığı "Gigli", Eleştirmenler tarafından iğrenç ve daha da kötüsü olarak etiketlendi

35 / 43

Özgürlük savaşçısı (2007) Zarar: $46,766,780 Yapım bütçesi: $60,000,000 Dünya çapında gişe: $13,233,220 Oyuncular: Jason Statham, Ron Perlman, Ray Liotta Yönetmen Uwe Boll Dungeon Siege video oyunu serisinden esinlenen "In the Name of the King" yıldız gücüne sahip olmasına rağmen sert eleştirilerle karşılaştı ve eleştirmenlerin sadece %4'ü filmi destekledi

36 / 43

Kızıl Gezegen (2000) Kayıp: $46,536,031 Yapım bütçesi: $80,000,000 Dünya çapında gişe: $33,463,969 Oyuncular: Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Tom Sizemore Yönetmen Antony Hoffman Mars'ı kolonileştirerek insanlığı kurtarmayı konu alan bir bilimkurgu filmi olan "Kızıl Gezegen" karışık eleştiriler aldı. Bazı eleştirmenler özel efektleri takdir ederken, çoğu filmin enerji, hayal gücü ve ilgi çekici diyaloglardan yoksun olduğu konusunda hemfikir.

37 / 43

Kralın Bütün Adamları (2006) Zarar: $45,478,542 Yapım bütçesi: $55,000,000 Dünya çapında gişe: $9,521,458 Oyuncular: Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet Yönetmen Steven Zaillian Popülist politikacı Huey Long'un Louisiana valiliği dönemine dayanan "All the King's Men", yozlaşmış politikacının yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.

38 / 43

Flyboys (2006) Zarar: $45,183,621 Yapım bütçesi: $60,000,000 Dünya çapında gişe: $14,816,379 Oyuncular: James Franco, Jean Reno, Jennifer Decker Yönetmen Tony Bill "Flyboys", Birinci Dünya Savaşı'nda savaş pilotu filosu Lafayette Escadrille'in kurgusal bir yaklaşımını sunuyor. Sıradanlığı ve tahmin edilebilirliği nedeniyle eleştirilen film karışık bir tepki aldı; eleştirmenlerin yalnızca %33'ü olumlu eleştirilerde bulunurken, izleyicilerin %67'si tarihsel anlatının tasvirini takdir etti.

39 / 43

Süpernova (2000) Zarar: $45,183,506 Yapım bütçesi: $60,000,000 Dünya çapında gişe: $14,816,494 Oyuncular: James Spader, Peter Facinelli, Robin Tunney Yöneten: Walter Hill "Supernova", bir uzay hastanesi ekibinin başka bir galaksiden gelen bir adamı kurtarmasını ve adamın gemiye kaçırdığı uzaylı eserinden kaynaklanan tehlikeyle iç içe geçmesini konu alıyor.

40 / 43

Virüs (1999) Kayıp: $44,373,310 Yapım bütçesi: $75,000,000 Dünya çapında gişe: $30,626,690 Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Donald Sutherland, William Baldwin Yönetmen John Bruno Bilimkurgu korku filmi "Virüs", terk edilmiş bir Rus araştırma gemisinde tehlikeli bir uzaylı yaşam formuyla mücadele eden bir Amerikan römorkörünün mürettebatı etrafında dönüyor. Özel efektleriyle övgü toplamasına rağmen, eleştirmenler filmin tahmin edilebilirliği ve aceleye getirilmiş anlatımında kusur buldular.

41 / 43



42 / 43

