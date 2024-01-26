  • $30,3149
  • 32,991
  • 1972.45
  • 8329.86

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 16:06

Hollywood'un en başarısız filmi seçildi! Milyonlarca dolar zarar ettirdi

Kadrosunda Christian Bale, Reese Witherspoon, Chris Rock ve Angelina Jolie gibi yıldızlar olmasına rağmen beklenilen gişeyi yapamayan Hollywood'un en büyük zarara uğrayan yapımları

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.