Hollywood'un en başarısız filmi seçildi! Milyonlarca dolar zarar ettirdi

Jack Nicholson'ın emekliliğinden önceki son filmi olan "How Do You Know" bir aşk üçgenine yakalanan bir softball oyuncusunu konu alıyor.

"Eye See You "da, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kolluk kuvvetlerine yönelik bir rehabilitasyon kliniğinde çalışan bir FBI ajanı, hastaları avlayan bir seri katilin hedefi haline geliyor. Gerilim filmi, sinema eleştirmenlerinden yalnızca %18, izleyicilerden ise %28 oranında beğeni alarak çok az övgü aldı. Apollo Guide'dan Kevin N. Laforest filmi "en iyi ihtimalle suçlu bir zevk" olarak değerlendirdi ve gülmek için izlenmemesini tavsiye etti.

Eye See You (2002)

"Final Fantasy: The Spirits Within", bir bilim adamının Dünya'yı gizemli uzaylılardan kurtarmasını konu alan bir bilimkurgu fantezisinde bilgisayarla yaratılmış insan karakterleri kullanıyor

Özgürlük savaşçısı (2007)

Zarar: $46,766,780 Yapım bütçesi: $60,000,000 Dünya çapında gişe: $13,233,220 Oyuncular: Jason Statham, Ron Perlman, Ray Liotta Yönetmen Uwe Boll

Dungeon Siege video oyunu serisinden esinlenen "In the Name of the King" yıldız gücüne sahip olmasına rağmen sert eleştirilerle karşılaştı ve eleştirmenlerin sadece %4'ü filmi destekledi