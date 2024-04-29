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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 16:43

Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali! Sakarya'da başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali başladı.

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