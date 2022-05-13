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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 14:51

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu

İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan ve antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında yer alan Klaros'taki kazılarda bulunan Apollon heykelcikleri, ilk kez ziyaretçiyle buluştu.

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