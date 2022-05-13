Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu

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Yunan mitolojisinde ateş, ışık, güneş ve gerçeklikle ilişkilendirilen. kahin özellikleriyle de tanımlanan Apollon'a adanan Klaros kehanet merkezindeki kazılar devam ediyor.

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Yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu düşünülen kehanet merkezinden çıkarılan heykeller ise İzmir Arkeoloji Müzesinde ilk kez ziyarete açıldı.

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"Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında her ay eşsiz eserlerin depolardan çıkarılarak sergilendiği müzenin mayıs ayı konuğu "Apollon" heykelleri oldu.

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Apollon büstü, 7 heykelcik ve 1 mühür, İzmir Arkeoloji Müzesinin Hazine Odasında mitoloji meraklılarını ağırlamaya başladı.

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Apollon'a adak olarak sunulduğu tahmin edilen eserlerden bazalt taşından yapılmış mührün 2 bin 800 yıl, pişmiş topraktan Apollon heykelciklerinin 2 bin 500 yıl ve mermerden Apollon başının da 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, mitolojide Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz kardeşi olan Apollon'un Anadolu kökenli bir tanrı olarak anıldığını söyledi.

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Apollon kültünün genellikle su kaynağı ve mağara ile ilişkilendirildiğini ve ana tanrıça kültü ile birleştirildiğini anlatan Topal, ölümsüz gençliğin de tanrısı olan Apollon'un genç, güzel, sakalsız, omuzlarına inen bukleli saçları, elinde antik bir çalgı olan lir ile betimlendiğini ifade etti.

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Topal, Apollon'un müzikte harmoniyi sağladığı gibi toplumun uyum ve barışını da sağladığına inanıldığını ifade ederek, kentlerin kurucusu ve yasaların koruyucusu olarak görülen mitolojik karakterin antik çağda büyük önem taşıdığını söyledi.

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