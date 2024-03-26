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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 15:03

700 yıllık yazma eserler ziyarete açıldı! Ramazan sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek

Erzurum'da ramazana özel aralarında 14. yüzyıla ait eserlerin yer aldığı yazma eserler sergisi izlenime sunuldu. Yakutiye ilçesinde, tarihi Şeyhler Hamamı olarak bilinen ve içerisinde 1179'u yazma, 8 bin 479 nadir basma toplam 9 bin 658 eserin koruma altına alındığı Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ramazan ayına özel 12 yazma ve 3 hat levhanın bulunduğu sergi açıldı. İçerisinde 500-700 yıllık eserlerin yer aldığı ve kentte bu alanda ilk kez açıldığı belirtilen sergi, ramazan sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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