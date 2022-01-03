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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2022 Pazartesi 15:24

Memurluktan istifa etti şimdi günlük kazancı maaşının iki katı

Mardin'de kehribar tespih işini yapmak için hala, yeğen memurluktan istifa etti. Günlük kazançları ise memur maaşının iki katını buluyor.

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