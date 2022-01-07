Dış dünyaya kendini kapatan Kuzey Kore'nin yemekleri

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Onedio'nun haberine göre; İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye bölünen bu devletin her ne kadar kültürleri başlarda ortak olsa da, zaman içinde oldukça değişti.



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Çünkü bu iki ülke aynı mutfak geçmişine ve kültürüne sahip. Ana yemekleri çoğunlukla Uzak Doğu'da var olan çoğu mutfak kültürüyle benzer: Sıcak pirinç pilavı, et ve sebzelerle harmanlanan yemekler. İşte Kuzey Kore'nin en ünlü yemekleri!

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Japchae: Sebzeli cam noodle

Japchae hem Kuzey hem de Güney Kore mutfağında tavada kızartılmış cam noodle ve sebzelerden elde edilen tatlı ve tuzlu karışık bir yemektir. Önceleri soylular ve kraliyet ailesinin yemeği olan bu noodle, Kore'de düğün, doğum günü gibi özel günlerde yenilen bir çeşit kutlama yemeğidir.

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Jokbal: Soya Soslu Domuz Paça

Jokbal domuzun paçalarından yapılan, zencefil, sarımsak, soğan, pırasa, sarımsak gibi yiyeceklerle çeşnilendirilen bir nevi babaanne anneanne yemeğidir.

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Gajami-sikhae: Fermente balık yemeği

Gajami-sikhae balık ve tahıllarla yapılan fermente bir balık yemeğidir. Pisi balığının on gün boyunca deniz tuzuyla bekletilip yıkandıktan sonra baharatlanıp biraz daha bekletilmesiyle yapılır.

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Raengmyeon: Soğuk Noodle

Güney'de Naengmyeon veya Kuzey'de Laengmyeon olarak bilinen bu yemek aslında bir nevi soğuk eriştedir.

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Gimbap/Kimbap: Kore Suşisi

Gimbap bilinen en ünlü Kore yemeklerinden biridir. Kuru yosunun içine pirinç, salatalık, salamura turp, havuç, yumurta, jambon, balık keki gibi istenilen her şeyin koyulmasıya yapılan bir yemektir.

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Kimchi: Kore Turşusu

Kimchi esasen baharatlarla fermante edilmiş çin lahanası turşusudur. Hemen hemen her yemeğin yanında yenir. Bir nevi garnitür görevini üstlenir. Kuzey ve Güney Kore'nin en sevilen yan yemeklerinden biridir.

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Bibimpab: Karışık pilav

Bibimpab Kore'nin en bilinen ve en çok sevilen yemeklerinden biridir. Hatta bibimpab 2011 yılında Dünyanın en lezzetli 50 yemekleri listesine 40. sıradan girmiştir. Bibimbapın kelime olarak anlamı karışık pilavdır. Bir kasede, sote edilmiş sebzeler, acı biber ezmesi, yumurta ve dilimlenmiş et parçaları ve salatalık-kabak, mantar, beyaz turp, ıspanak, soya filizi, salata yaprağı, deniz yosunu (gim) gibi sebzeler eşliğinde sıcak pilav üzerine servis edilir. Yemeğe başlamadan hemen önce bu kaseye konulan tüm malzemeler karıştırılır.

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Hot Pot: Kore'nin 'kendin pişir kendin ye'si

Çin mutfağından gelen hot pot esasında hem pişirme tekniği hem de yemeğin adıdır. Masanın ortasında içinde çeşitli soslarla kaynayan çorba bulunan tencereye çiğ yiyeceklerin chopsticklerle tutulup haşlanmasıyla tüketilen bir yiyecektir. Tam bir kendin pişir kendin ye mantığının Uzak Doğu'daki yansımasıdır.

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Mandu: Kore mantısı

Mandu Kore mutfağına ait bir çeşit etli mantıdır. Mandu, buğulanmış, haşlanmış, tavada kızartılmış veya derin yağda kızartılmış halde sunulabilmektedir. Genelde aperitif olarak tüketilir.