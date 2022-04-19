Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! 13 yıllık plan hazırladılar

Enerji sahalarında yaptığı araştırmalar ile sahadaki gücüne güç katan Oruç Reis, Yunanistan'ı tedirgin ediyor.
Yunan Ta Nea gazetesi 2020 yılında yaşanan Oruç Reis krizine atıfta bulunarak Ege'de üstünlük sağlayabilmek için Yunanistan'ın yaptığı planı anlattı.
Gazete, Oruç Reis vakasını bir daha yaşamak istemeyen Atina'nın, 13 yıllık bir planlama ile gücü yeniden elde etme çalışmasını yazdı.
"Türkiye ile dengeler değişiyor. 12 gemi ile Ege'de yüzer duvar" başlığını manşete taşıtan gazete, Yunanistan'ın planlarını anlatarak 2021-2034 yıllar arasında 12 tane modern fırkateyn ve 6 adet korvete sahip olunması durumunda Ege Deniz'inde bir kilitlenme yaşanabileceğini söyledi
2020'deki Oruç Reis krizine atıf yapan Ta Nea yaşananlardan ders çıkarıldığının da altını çizdi. İlk aşamada 3-4 sene içinde toplam 12 fırkateyn ile korvet gemisi sayesinde Ege'de üstünlük sağlayabileceklerini düşünüyorlar.
Gazeteye göre en ideali ise toplam 18 savaş gemisi sayısına ulaşmak. Ancak Yunan Deniz Kuvvetleri'nde şu anda 9 tane 40 yıllık'S' tipi ve 4 adet de 30 yıllık 'Meko' tiipi fırkateyn var.
Bunun yanı sıra Yunanistan'ın 3 ya da 4 tane korvet tipi savaş gemisi siparişi için Fransa, İngiltere ve İtalya'dan yapılan teklifleri incelediği de bilinenler arasında
Fransa'dan ise aldığı 3 milyar euroluk 3 tane 'Belharra' tipi fırkateynleri 2026'da teslim alacak.
2020 yılının Ağustos ayında, Antalya açıklarında doğal gaz arama çalışmarını devam ettiren Oruç Reis, Yunan savaş gemileri tarafından engellenmeye çalışılmıştı.
Türk donanması da duruma müdahale ederek Yunan tarafının uzaklaşmasını sağlamıştı. Süreç iki ülke arasında ciddi bir kriz yaşatmıştı.
Kemal Reis gemisi, Oruç Reis'e eskortluk görevini yürüterek Yunanistan'ın müdahalesine fiziksel karşılık vermişti.