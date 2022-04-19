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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 13:27

Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! 13 yıllık plan hazırladılar

Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu, Türkiye'nin ise filosunda iki adet bulunan sismik araştırma gemileri, Mavi Vatan'da Türkiye'nin elini kuvvetlendiriyor.

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