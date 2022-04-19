Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! 13 yıllık plan hazırladılar

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Enerji sahalarında yaptığı araştırmalar ile sahadaki gücüne güç katan Oruç Reis, Yunanistan'ı tedirgin ediyor.

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Yunan Ta Nea gazetesi 2020 yılında yaşanan Oruç Reis krizine atıfta bulunarak Ege'de üstünlük sağlayabilmek için Yunanistan'ın yaptığı planı anlattı.

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Gazete, Oruç Reis vakasını bir daha yaşamak istemeyen Atina'nın, 13 yıllık bir planlama ile gücü yeniden elde etme çalışmasını yazdı.

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"Türkiye ile dengeler değişiyor. 12 gemi ile Ege'de yüzer duvar" başlığını manşete taşıtan gazete, Yunanistan'ın planlarını anlatarak 2021-2034 yıllar arasında 12 tane modern fırkateyn ve 6 adet korvete sahip olunması durumunda Ege Deniz'inde bir kilitlenme yaşanabileceğini söyledi

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2020'deki Oruç Reis krizine atıf yapan Ta Nea yaşananlardan ders çıkarıldığının da altını çizdi. İlk aşamada 3-4 sene içinde toplam 12 fırkateyn ile korvet gemisi sayesinde Ege'de üstünlük sağlayabileceklerini düşünüyorlar.

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Gazeteye göre en ideali ise toplam 18 savaş gemisi sayısına ulaşmak. Ancak Yunan Deniz Kuvvetleri'nde şu anda 9 tane 40 yıllık'S' tipi ve 4 adet de 30 yıllık 'Meko' tiipi fırkateyn var.

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Bunun yanı sıra Yunanistan'ın 3 ya da 4 tane korvet tipi savaş gemisi siparişi için Fransa, İngiltere ve İtalya'dan yapılan teklifleri incelediği de bilinenler arasında

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Fransa'dan ise aldığı 3 milyar euroluk 3 tane 'Belharra' tipi fırkateynleri 2026'da teslim alacak.

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2020 yılının Ağustos ayında, Antalya açıklarında doğal gaz arama çalışmarını devam ettiren Oruç Reis, Yunan savaş gemileri tarafından engellenmeye çalışılmıştı.

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Türk donanması da duruma müdahale ederek Yunan tarafının uzaklaşmasını sağlamıştı. Süreç iki ülke arasında ciddi bir kriz yaşatmıştı.

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Kemal Reis gemisi, Oruç Reis'e eskortluk görevini yürüterek Yunanistan'ın müdahalesine fiziksel karşılık vermişti.

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Türkiye'nin filosunda bulunan sismik araştırma gemileri.