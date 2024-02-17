Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Efeler, Nazilli ve Koçarlı'dan yola çıkan umreci kafilesi dualarla uğurlandı.

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Efeler ilçesi Bedir Camii'nde düzenlenen uğurlama programına katılan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Rahman'ın misafirleri olarak çıktığınız bu yolculuk değerli ve kutsal bir yolculuktur.

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Duaların kabul edildiği topraklarda bizlere, ülkemize, mazlum Filistin halkına, Doğu Türkistan'da ki kardeşlerimize ve tüm İslam alemine dua etmenizi istiyorum" dedi.

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