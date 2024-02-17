Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Efeler, Nazilli ve Koçarlı'dan yola çıkan umreci kafilesi dualarla uğurlandı.
Efeler ilçesi Bedir Camii'nde düzenlenen uğurlama programına katılan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Rahman'ın misafirleri olarak çıktığınız bu yolculuk değerli ve kutsal bir yolculuktur.
Duaların kabul edildiği topraklarda bizlere, ülkemize, mazlum Filistin halkına, Doğu Türkistan'da ki kardeşlerimize ve tüm İslam alemine dua etmenizi istiyorum" dedi.