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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:49

Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Aydın merkez ve ilçelerden kutsal topraklara gidecek umre kafilesi düzenlenen programlarla uğurlandı.

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