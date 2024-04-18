  • $32,5104
  • 34,8401
  • 2489.03
  • 9560.08

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 13:20

Teleferik kazasında havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası nedeniyle havada asılı kalan 36 kabin, halatlı sistemin çalıştırılmasıyla yere indirildi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.