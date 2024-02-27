Tayyareci Fethi Bey isminin verildiği Fethiye'de anıldı! SOLOTÜRK gösteri gerçekleştirdi

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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Fethi Bey'in şehit oluşu ve ilçeye adının verilişinin tarihini anlattı.

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Fethi Bey'in isminin ilçede yaşamaya devem ettiğini belirten Ertaş, "Bu ilçemiz için gurur vericidir. Aziz milletimiz binlerce yıldır yaşadığı savaşlarda hain terör saldırılarında şehit olan nice vatan evladı vardır. İlçemiz de hava şehidimizin ismini yaşatmakla mağrur ve memnudur." dedi.

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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethi Bey'in isminin şehrin adıyla gönüllerde yaşatıldığını, her yıl bu töreni düzenlemekten gurur duyduklarını ifade etti.

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Törenin ardından Türk Hava Kurumu pilotları, Şehit Fethi Bey posteri ve Türk bayrağıyla uçuş yaptı.

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Daha sonra, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri gerçekleştirdi. Sahilde çok sayıda kişi, gösteriyi ilgiyle izledi ve cep telefonlarıyla kaydetti.

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Törene 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Dalaman Hava Meydan Komutanı Pilot Albay Halil Gökçe, Dalaman Üs Deniz Komutan Vekili Yarbay Onur Gülay, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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