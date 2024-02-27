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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:46

Tayyareci Fethi Bey isminin verildiği Fethiye'de anıldı! SOLOTÜRK gösteri gerçekleştirdi

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, isminin verildiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde ölümünün 110. yılında törenle anıldı.

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