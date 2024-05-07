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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2024 Salı 13:35

Sınır kapıları gurbetçi sezonuna hazır! İlave personel görevlendirmeleri yapıldı

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları, tatil için yurda gelmeye başladı. Edirne'deki gümrük kapılarında gurbetçi sezonu için hazırlıklar tamam… Edirne Valisi Yunus Sezer, gümrük kapılarında ilave personel görevlendirmelerinin yapıldığını söyledi.

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