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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Mart 2024 Cuma 11:24

Ramazan'da en uzun oruç tutan şehir hangisi? 13 saat 23 dakika sürecek

Ramazanın ilk günü Türkiye'deki en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 3 dakika olacak.

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