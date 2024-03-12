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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 15:01

Ramazan Bayramı'nda hizmete girmesi planlanıyor! Yusufeli Viyadüğü

Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü inşaatında sona gelindi. Viyadüğün Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde hizmete girmesi planlanıyor.

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