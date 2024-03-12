  • $32,0474
  • 35,0929
  • 2242.44
  • 9121.26

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 09:14

Nefes kesen narkotik operasyonu! Film sahnelerini aratmayan görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Bursa merkezli yapılan narkotik operasyonu nefesleri kesti. Evlerin çatılarından kaçmaya çalışan torbacılar operasyona dahil olan İHA'lar tarafından tespit edilirken, kan emici vampirler olarak nitelendirilen zehir tacirleri saklandıkları evlerin gardıroplarından çıktı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.