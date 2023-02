Mehmetçik TSK'nın ürettiği mobil sahra üniteleriyle deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Niğde'nin Bor ilçesinde 1963'te kurulan ve 60 yıldır edindiği tecrübeleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet veren fabrikada, her türlü mobil sahra üniteleri, cerrahi hastane, mutfak, fırın, çamaşır, banyo, soğuk hava, yaşam, tuvalet ve banyo konteynerleri ile soğuk iklim çadırı, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) sistemleri ile TSK'da kullanılan çadırların metal aksam ve brandalarının tasarım, üretim, geliştirme, bakım, onarım ve modernizasyonu yapılıyor.

Bu kapsamda, bölgedeki insanların yemek ve ekmek ihtiyacını karşılamak için gönderilen her bir sahra mutfak ünitesi, her öğünde 400 kişiye 4 çeşit sıcak yemek hazırlayabilme, her bir sahra fırın ünitesi ise 8 saatte 3 bin 120 ekmek çıkarabilme kapasitesine sahip.