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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 14:01

Mehmetçik TSK'nın ürettiği mobil sahra üniteleriyle deprem bölgesinde yaraları sarıyor

ABDULLAH ÖZKUL/İBRAHİM HALİL AKTÜRK - Niğde'de Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor.

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