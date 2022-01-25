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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 09:13

İstanbul kara teslim! Vatandaşlar saatlerce yolda kaldı

Cuma günü akşam saatlerinde başlayan aralıklarla devam eden ve pazartesi günü etkisini arttıran kar yağışı İstanbul'u teslim aldı. İBB karla mücadelede etkisiz kalınca vatandaşlar saatlerdir yollarda mağdur oldu.

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