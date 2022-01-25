İstanbul kara teslim! Vatandaşlar saatlerce yolda kaldı

İstanbul tarihe geçecek bir kar sınavına girdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bu sınavdan sınıfta kaldı. Vatandaşa hizmet sunamayan İBB, günlerdir yapılan uyarılara rağmen gerekli tedbiri almayınca vatandaşlar yolda kaldı.

Dün akşam saatlerinde işlerinden çıkıp eve gitmeye çalışan vatandaşlar yolların kapalı olması nedeniyle yolda kaldı. Yağışın etkisini arttırması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu vatandaşlar geceyi arabalarda geçirdi. Yolda mahsur kalan vatandaşlara herhangi bir yardım gitmezken yolun açılması için de bir çalışma gerçekleştirilmedi.

4 / 8



"SOĞUK DONUYORUZ"





Bir vatandaş A Haber.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada "Akşam saatlerinde eve gitmek için yola çıktık ancak bu bölgede kaldık. Gece saatlerinde de birilerinin gelip bize yardım edeceğini umuyorduk ancak kimse gelmedi. Herkes arabasında uyumaya çalıştı ama arabaların içi buz gibi uyuyamıyoruz. Vatandaşlar yanında ne varsa onları paylaşarak karnını doyurmaya çalışıyor." dedi.