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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 10:11

Hamitler çöplüğü botanik bahçesine dönüyor! 150 bin metrekarelik bir park olacak

Türkiye geliştirdiği projelerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin merkezinde kalan 13 mahalle ve 400 bin nüfusu çevreleyen Hamitler Katı Atık Tesisleri'nin büyük bir botanik parka dönüştürüleceğini, burasının da şehrin batı ve kuzey kısmında iki noktaya taşınacağını ifade etti. Çevreci katı atık tesisinin İnegöl'de 2011 yılında faaliyete geçtiğini ve tüm Türkiye'ye örnek olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şimdi de çöplükten büyük bir kültür hazinesi çıkarılacağının müjdesini verdi. Çalışmalar başladı. Yeni projeyle Hamitler'deki çöplük botanik parka çevrilecek.

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