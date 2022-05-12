Film sahnesi gibi tatbikat! İşte o anlar

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü tamamlandı.Sahil Güvenlik Komutanlığının yanı sıra Jandarma, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının da katıldığı tatbikatı, İçişleri Bakan Yardımcısı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 27'si yabancı 47 gözlemci takip etti.