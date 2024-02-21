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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:53

Erciyes'te Togg'la kış sürüşü! Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç özel pistte deneyimledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan mobil deneyim merkezinde Togg T10X modeliyle kış sürüşü gerçekleştirdi.

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