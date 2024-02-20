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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 15:59

Düzce'de heyelan yaşanan bölgede sismik etüt çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede sismik etüt çalışmaları devam ediyor.

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