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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:14

Dünyada sadece 3 tane var! Polis Özel Harekat operasyonlara böyle hazırlanıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en elit birimlerinden olan Polis Özel Harekat'a (PÖH) seçilen genç polisler yıl boyunca aldıkları eğitimlerle beceri kazanırken, gerçekçi tatbikatlarla da becerilerini canlı tutarak operasyonlara hazır hale geliyor.

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