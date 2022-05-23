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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:53

'Dağların kartalları' dosta güven, düşmana korku veriyor! Ansızın vuruyorlar

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimlerle terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, ileri dağcılık kursundaki başarıları ile dosta güven, düşmana korku veriyor.

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