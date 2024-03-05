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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Mart 2024 Salı 16:49

Çanakkale'deki depremin ardından endişelendiren yorum! 'Şu ana kadar artçı sarsıntı olmaması enteresan'

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün gece 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un da aralarında bulunduğu çevre illerden de hissedildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, Yenice'deki depremin ardından artçı sarsıntı yaşanmamasına dikkat çekti. Bu durumu “enteresan” diye nitelendiren Özden, “Bunu izlemek gerekiyor.” ifadesini kullandı.

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