Çanakkale'deki depremin ardından endişelendiren yorum! 'Şu ana kadar artçı sarsıntı olmaması enteresan'

1 / 6

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Bursa'da sarsıntı nedeniyle paniğe kapılıp camdan atlayan bir kişi yaşamını yitirdi.

2 / 6

Çanakkale ve çevresi yaklaşık 1,5 aydır meydana gelen mikro depremlerle gündemde... Sarsıntının ardından bölgede yeni bir deprem beklentisinin olup olmadığı merak konusu olurken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden'den bölgedeki son duruma ilişkin açıklama geldi.

3 / 6

"ARTÇI SARSINTI OLMAMASI ENTERESAN" Yenice-Gönen fayı üzerinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki bu depremin de odak mekanizması çözümünün sağ yanal doğrultu atımlı bir fay olduğunu gördüklerini söyleyen ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Yenice-Gönen fayı üzerindeki dün akşamki depremin çok önemli bir noktada meydana geldiğini ifade etmek isterim. Depremden hemen sonra şu ana kadar hiçbir artçı sarsıntının olmaması da enteresan. Dolayısıyla bunu izlemek gerekiyor." dedi.

4 / 6

"MARMARA'NIN GÜNEYİNDE GERİLİM ARTTI"

Özden şöyle devam etti:

"Bu depremin sonrasında herhangi bir büyük depremin gelip gelmeyeceğini bilemeyiz. Ancak izlemek durumundayız. Şunu ifade etmek isterim ki; özellikle son bir yıl içerisinde Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan bu bölgede bir sismik açıdan bir stres geriliminin arttığını bize gösteriyor. Bu stres geriliminin arttığının sonuçları da küçük ve orta büyüklüğe yakın depremler olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla bu depremlere dikkate alarak bölgeyi bilimsel olarak yakından incelemeye devam edeceğiz."

5 / 6

Depremin gerçekleştiği bölgenin, Kuzey Anadolu Fayı'nın, kuzey kolunun güneyinde orta ve güney kol üzerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özden, "Tarihsel ve aletsel dönem geçmişlerine baktığımız zaman bu bölge üzerinde 7'den büyük deprem her zaman olma olasılığını taşıyor. Çünkü fayların uzunluğu ve uzanımları bu türden büyüklükte bir depremin olabileceğini bize gösteriyor. Ama bu dünkü 4.9'luk depremden hemen sonra veya devamında olacak anlamını da taşımaz. Bunu süreç içerisinde izlemek durumundayız." diye konuştu.