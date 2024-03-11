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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 21:13

Bir adımla il değiştirip bir dakika arayla oruç açıyorlardı! Bu Ramazan bir karar aldılar

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesini evler arasından geçen 'dar yol' ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen, yarısı Ordu diğer yarısı ise Samsun'a ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren ve karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında bugüne kadar 1 dakika arayla oruçlarını açan mahalle sakinleri bu yıl birlikte iftar yapma kararı aldı.

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