  • $13,4726
  • 15,2894
  • 793.592
  • 2011.16

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 12:02

Beyaz örtü her yeri sardı! İşte Türkiye'den kar manzaraları

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Ülkenin birçok noktası beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İşte Türkiye'den kar manzaraları...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.