Beyaz örtü her yeri sardı! İşte Türkiye'den kar manzaraları

KAYSERİ
Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından kent beyaza büründü.
Şehrin beyaza bürünmesiyle ortaya ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Kar yağışı nedeniyle şehir merkezindeki sakinlik görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de yoğun kar yağışının beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Şehir merkezlerinde toplu taşımalar görevlerine devam ediyor.
KARS
Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı ile kaplandı.
Ağaçların kırağı tuttuğu görüntüler görenleri hayran bıraktı.
Kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar oluşturarak akan Arpaçay Menderesi, havadan drone ile görüntülendi.
Beyaz örtüyle bütünleşen ve kıvrılarak akan mendereslerin seyrine doyum olmuyor.
VAN
Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığı -20 dereceleri gördü.
Evlerin çatılarında soğuk hava nedeniyle buz kristalleri oluştuğu görüldü.
Araçlarının motorlarının soğuktan donmamasını isteyen kişiler, otomobillerinin üzerini örttü.
ÇANKIRI
Çankırı'da iki gündür etkili olan kar yağışı devam ediyor.
Vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanan kar yağışı havadan görüntülendi.
Kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirten bir vatandaş, "Çankırı'da uzun zamanda sonra kar yağdığı için çok mutluyuz ama karın getirdiği olumsuzluklar da var. " dedi.
İSTANBUL
Megakent İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul'da kar yağışı, Karaköy, Galata Köprüsü ve çevresinde etkili oldu.
Soğuk havada balık tutmaya gelen vatandaşlar görüntülendi.
Sultanahmet Meydanı'na gelen turistler karda vakit geçirdi.
Sokak hayvanları kar kalınlığı nedeniyle yürürken zorluk çekti.
Birçok ilçe beyaza bürünürken karın tadını çocuklar çıkardı.
Megakentte gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
SAMSUN
Samsun'da dün akşam saatlerine başlayan yoğun kar bugün de etkisini sürdürüyor.
Bafra'da yoğun kar nedeniyle 35 kırsal mahallenin yolu kapandı.
Yoğun kar nedeniyle araç sahipleri zor anlar yaşadı.
ANKARA
Ankara'da 25 ilçede etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.
Sürücülerin ve yayaların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalar devam ediyor.
Şehir merkezinde dona karşı yaya kaldırımlarda tuzlanıyor.
HATAY
Hatay'da etkili olan kar yağışı, trafikte de aksamalara yol açtı.
Trafik polisleri, sürücülere zincir takmaları ve yavaş gitmeleri için uyarılarda bulundu.
DÜZCE
Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 202 köyün yolu ulaşıma kapandı.
67 köyün yolu ulaşıma açılırken, 135 köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.
KİLİS
Kilis'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Park halindeki araçlar ve yollar beyaza büründü.