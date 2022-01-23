Beyaz örtü her yeri sardı! İşte Türkiye'den kar manzaraları

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KAYSERİ Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

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Şehrin beyaza bürünmesiyle ortaya ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.



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Kar yağışı nedeniyle şehir merkezindeki sakinlik görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de yoğun kar yağışının beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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Şehir merkezlerinde toplu taşımalar görevlerine devam ediyor.

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KARS Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı ile kaplandı.

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Ağaçların kırağı tuttuğu görüntüler görenleri hayran bıraktı.

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Kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar oluşturarak akan Arpaçay Menderesi, havadan drone ile görüntülendi.



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Beyaz örtüyle bütünleşen ve kıvrılarak akan mendereslerin seyrine doyum olmuyor.

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VAN Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığı -20 dereceleri gördü.

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Evlerin çatılarında soğuk hava nedeniyle buz kristalleri oluştuğu görüldü.

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Araçlarının motorlarının soğuktan donmamasını isteyen kişiler, otomobillerinin üzerini örttü.

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ÇANKIRI Çankırı'da iki gündür etkili olan kar yağışı devam ediyor.



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Vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanan kar yağışı havadan görüntülendi.

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Kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirten bir vatandaş, "Çankırı'da uzun zamanda sonra kar yağdığı için çok mutluyuz ama karın getirdiği olumsuzluklar da var. " dedi.

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İSTANBUL Megakent İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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İstanbul'da kar yağışı, Karaköy, Galata Köprüsü ve çevresinde etkili oldu.

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Soğuk havada balık tutmaya gelen vatandaşlar görüntülendi.

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Sultanahmet Meydanı'na gelen turistler karda vakit geçirdi.

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Sokak hayvanları kar kalınlığı nedeniyle yürürken zorluk çekti.

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Birçok ilçe beyaza bürünürken karın tadını çocuklar çıkardı.

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Megakentte gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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SAMSUN Samsun'da dün akşam saatlerine başlayan yoğun kar bugün de etkisini sürdürüyor.



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Bafra'da yoğun kar nedeniyle 35 kırsal mahallenin yolu kapandı.

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Yoğun kar nedeniyle araç sahipleri zor anlar yaşadı.

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ANKARA Ankara'da 25 ilçede etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.

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Sürücülerin ve yayaların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalar devam ediyor.

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Şehir merkezinde dona karşı yaya kaldırımlarda tuzlanıyor.

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HATAY Hatay'da etkili olan kar yağışı, trafikte de aksamalara yol açtı.



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Trafik polisleri, sürücülere zincir takmaları ve yavaş gitmeleri için uyarılarda bulundu.

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DÜZCE Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 202 köyün yolu ulaşıma kapandı.



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67 köyün yolu ulaşıma açılırken, 135 köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

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KİLİS Kilis'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



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Park halindeki araçlar ve yollar beyaza büründü.

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