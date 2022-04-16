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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:47

Ambulans uçağın Trabzon-Ankara hattındaki 'nefes' veren operasyonu! Saniye saniye kaydedildi

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, soluk borusu tümör nedeniyle tıkanan Trabzon'daki kanser hastasını özel cerrahi müdahale için Ankara'ya yetiştirdi. Operasyonla tümörü alınan hasta, yeniden rahat nefes almaya başladı.

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