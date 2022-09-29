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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:47

4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı! Beklenen gün geldi çattı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları, başladı.

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