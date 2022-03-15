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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Mart 2022 Salı 13:35

1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı! 5,4 milyar euroluk katkı sağlayacak

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart'ta açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, üretime 5,4 milyar euroluk katkı sağlayacak.

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