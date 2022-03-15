1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı! 5,4 milyar euroluk katkı sağlayacak

1 / 20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, geçiş süresini 6 dakikaya indirecek projenin ekonomiye de büyük katkılar sağlayacağını bildirdi.

2 / 20

Bakan Karaismailoğlu, projenin yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon euro olduğunu aktararak, "Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan mega yatırımı ülkemize kazandırdık" ifadesini kullandı.

3 / 20

Dünyada yaşanan gelişmelere rağmen projenin planlanandan 1,5 yıl önce bitirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle gece gündüz çalışıldığını vurguladı.

4 / 20

EKONOMİYE 628 MİLYON EUROLUK KATKI

Proje ile zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon euroya ulaşacak.

Projenin 1,5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye 628 milyon euro katkı sağlanmış olacak.

5 / 20

118 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun gayrisafi yurt içi hasılaya etkisinin 2 milyar 442 milyon euro, üretime etkisinin ise 5 milyar 362 milyon euro olduğu bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "Dev proje yıllık 118 bin kişiye istihdam sağlayacak" dedi.

6 / 20

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek ve 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

7 / 20

365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır.

8 / 20

Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek.

9 / 20

İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip.

10 / 20

"GÜZERGAH 40 KİLOMETRE KISALACAK"

Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek.

11 / 20

318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde köprü, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak.

12 / 20

Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısaltacak."

13 / 20

1915 Çanakkale Köprüsü'nün "en"lerin projesi olarak Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferi ve 1,5 saat süren feribot kuyruğundaki bekleme süreleriyle uzun saatler alan geçiş sürecini 6 dakikaya indireceğini vurguladı.

14 / 20



15 / 20



16 / 20



17 / 20



18 / 20



19 / 20

