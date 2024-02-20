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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 13:38

Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacak! Yusufeli'nde iki yaka birleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde son segment konularak iki yaka bir araya getirildi. Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.

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