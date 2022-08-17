Vatandaşlara kritik uyarı! Düşük ayarlı sahte altınlar piyasada!

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Diyarbakır Kuyumcular ve Saraflar Odası Başkanlığı (DİKO), sahte ve düşük ayarlı altın konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Son zamanlarda sahte ve düşük ayarlı altınların piyasaya girmesiyle vatandaşların mağduriyeti arttı.

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DİKO, bu sorunun önüne geçmek için çalışma başlattı. Halkı kalpazanlara karşı uyaran DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, kentin birçok yerine uyarıcı afişler asıldığını söyledi. Yüksel, sahte ve düşük ayarlı altınlara karşı vatandaşların kuyumculardan tam korumalı, jelatinli darphane ürünü almalarının, olası mağduriyet durumunun önüne geçileceğini belirtti.

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Kentteki kuyumcular vatandaşlardan aldığı cumhuriyet ve çeyrek altınları keserek, tekrar satılmaması için imalathaneye gönderiyor.

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Diko Başkanı Mehmet Yüksel, düşük ayar ve sahte altının önüne geçilmesi yönünde projele hazırladıklarını belirterek, "Güvenlik güçleriyle, valiliğimiz ve belediyelerimizle iş birliği içerisinde aynı zamanda Darphaneye Genel Müdürlüğüyle birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Bizim esnaflarımız istemeyerek bu işin içerisine girmiştir. Kötü niyetli insanlar, evlerde merdiven altında dediğimiz yasa dışı ürünleri yaptırıp ve bunları esnafımıza satıyordu. Normalde 22 ayar olması gereken Cumhuriyet altını şuan bakıyoruz ki 17 - 18 ayara kadar düşürmüşler" dedi.

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Piyasayı düşük ayarlı altınlardan temizlemek için projeyi hataya geçirdiklerini kaydeden Yüksel, "Bir daha böylesi altınları vatandaşlarımıza satmayacağız.' dedi.