  • $17,9645
  • 18,2904
  • 1025.33
  • 2938.74

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:28

Vatandaşlara kritik uyarı! Düşük ayarlı sahte altınlar piyasada!

Diyarbakır Kuyumcular ve Saraflar Odası Başkanlığı (DİKO), sahte ve düşük ayarlı altın konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Son zamanlarda sahte ve düşük ayarlı altınların piyasaya girmesiyle vatandaşların mağduriyeti arttı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.