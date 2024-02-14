Türkiye'de 2018 yılında tespit edildi! 300 ayrı bitkiden besleniyor

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Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de 2018 yılında tespit edilen yaklaşık 300 bitkiden beslenebilen kahverengi kokarca için vatandaşları bilgilendirdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" çerçevesinde Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Fındık, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgil, biber, mısır, fasulye ve domates gibi yaklaşık 300 bitkiden beslenebilen kahverengi kokarcanın varlığı Türkiye'de ilk olarak 2018 yılında tespit edildi.

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Kışın özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih eden kahverengi kokarcaların, hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkacağı biliniyor.

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Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 300 bitkiden beslenebilen bu tür için alarma geçti.