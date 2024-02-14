  • $30,7509
  • 32,9566
  • 1968.76
  • 8935.08

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 14:54

Türkiye'de 2018 yılında tespit edildi! 300 ayrı bitkiden besleniyor

mandaEkipler, Türkiye genelinde 2018 yılında belirlenen ve fındık, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, biber, mısır, fasulye, domates gibi 300 farklı bitkiden beslenerek zarar veren bir canlı türüne karşı alarma geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı' çerçevesinde, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri köylerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.