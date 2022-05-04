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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 09:22

Topraksız tarımla Türkiye'de üretilmeye başlandı! Kilosu 160 TL'ye satılıyor

Adana'da ilk kez, yaklaşık 4 milyon TL maliyetle 11 dönüm tarlaya kurulan serada, topraksız tarımla yaban mersini üretilmeye başlandı. tarlada kilosu 160 TL olan ürünler, marketlerde 125 gramlık paketlerde 40 TL'nin üzerinde fiyatlarla satılıyor.

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