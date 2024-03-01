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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Mart 2024 Cuma 15:20

Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan denetimi! Yurt genelinde marketlerde fiyat kontrolleri sıklaştırdı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde yurt genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.

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