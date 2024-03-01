Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan denetimi! Yurt genelinde marketlerde fiyat kontrolleri sıklaştırdı

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, düzenli olarak yaptığı market denetimlerini ramazan ayının yaklaşması nedeniyle sıklaştırdı. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Samsun, Manisa, Aydın ve Van'daki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.