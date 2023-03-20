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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 11:08

Ramazan Kolisi 2023 ne kadar? Ramazan Kolisi 2023 fiyatları ve ürün içerikleri...

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu hafta 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve 23 Mart perşembe akşamı ilk oruçlar açılacak. Ramazan ayı için erzak dolaplarındaki eksikleri tamamlamak isteyen vatandaşlar marketlerin ramazana özel hazırladığı kolilerin içeriklerini ve fiyatlarını incelemek istiyor. Migros, ŞOK, Carrefour, Anpa Gross, Çağrı Market Ramazan Kolisi 2023 fiyatları ve ürünleri...

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