Ramazan Kolisi 2023 ne kadar? Ramazan Kolisi 2023 fiyatları ve ürün içerikleri...

ŞOK erzak paketi fiyatı: 269,90 TL
BİZİM VATAN DOMATES SALÇASI 830 GR
DEREN FİLİZ ÇAY 500 GR
EVİN AYÇİÇEK YAĞI 1 LT
PİYALE UN 1000 GR
PİYALE KAKAOLU PUDİNG 150 GR
PİYALE EZOGELİN ÇORBA 80 GR
PİYALE BURGU MAKARNA 500 GR
ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK PİRİNÇ 1000 GR
ANADOLU MUTFAĞI KIRMIZI MERCİMEK 1000 GR
ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK BULGUR 1000 GR
ANADOLU MUTFAĞI TUZ 750 GR
ALTINKÜP KÜP ŞEKER 1KG
LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN (351-410) 400 GR
Migros bereket paketi fiyatı: 229,90 TL.
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg
Abalı Ayçiçek Yağı 1 L
Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg
Söke Un 1 Kg
Mutlu Burgu Makarna 500 G
Mutlu Spaghettİ Makarna 500 G
Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G
Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G
Doğuş Tiryaki Çay 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi 229,90 TL
İçeriği:
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Pilavlık Bulgur 1000 G
Tatküpü Küp Şeker 750 G
Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G
Söke Buğday Unu 1000 G
Arbella Burgu Makarna 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Ezogelin Çorbası 74 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı
Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi 429,90 TL
İçeriği:
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Kırmızı Mercimek 1000 G
Tat Nohut 1000 G 8 Mm
Tat Pilavlık Bulgur 1000 G
Bor Toz Şeker 1000 G
Tatküpü Küp Şeker 750 G
Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G
Hisar Türk Kahvesi 100 G
Söke Buğday Unu 1000 G
Arbella Burgu Makarna 500 G - 2 Paket
Tat Domates Salçası 830 G
Cem Bezelye 830 G
Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Lokman Helva 200 G
Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G
Lokman Çilek Reçeli 360 G
Knorr Ezogelin Çorbası 74 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı
Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G
Fusetea Seftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet
CarrefourSA SSüper Ramazan Kolisi 349,90 TL
İçeriği:
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Kırmızı Mercimek 1000 G
Tat Pilavlık Bulgur 1000 G
Tatküpü Küp Şeker 750 G
Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G
Hisar Türk Kahvesi 100 G
Söke Buğday Unu 1000 G
Arbella Burgu Makarna 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G
Duru Pratik Haşlanmış Nohut 400 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G
Lokman Helva 200 G
Selva İrmik 500 G
Knorr Ezogelin Çorbası 74 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı
Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi 549,90 TL
İçeriği:
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt
Komili Natürel Sızma Zeytinyağı 500 Ml
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Kırmızı Mercimek 1000 G
Tat Nohut 1000 G 8 Mm
Tat Pilavlık Bulgur 1000 G
Bor Toz Şeker 1000 G
Tatküpü Küp Şeker 750 G
Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G
Lıpton Doğu Karadenız Demlik Poşet Çay 48'Li
Hisar Türk Kahvesi 100 G
Söke Buğday Unu 1000 G
Arbella Burgu Makarna 500 G - 2 Paket
Selva İrmik 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Cem Bezelye 830 G
Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Lokman Helva 200 G
Marmarabirlik Siyah Zeytin 400 G
Lokman Çilek Reçeli 360 G
Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 G
Bağdat Kekik 20 G
Knorr Ezogelin Çorbası 74 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı
Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G
Sprite Gazoz 1 Lt Pet
Fusetea Seftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet
Bağış Klasik Ramazan Kolisi 229,90 TL
İçeriği:
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Pilavlık Bulgur 1000 G
Tatküpü Küp Şeker 750 G
Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G
Söke Buğday Unu 1000 G
Arbella Burgu Makarna 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Ezogelin Çorbası 74 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı
Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
Bağış Süper Ramazan Kolisi 349,90 TL
İçeriği:
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Kırmızı Mercimek 1000 G
Tat Pilavlık Bulgur 1000 G
Tatküpü Küp Şeker 750 G
Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G
Hisar Türk Kahvesi 100 G
Söke Buğday Unu 1000 G
Arbella Burgu Makarna 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G
Duru Pratik Haşlanmış Nohut 400 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G
Lokman Helva 200 G
Selva İrmik 500 G
Knorr Ezogelin Çorbası 74 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı
Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
Bağış Lüks Ramazan Kolisi 549,90 TL
İçeriği:
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt
Komili Natürel Sızma Zeytinyağı 500 Ml
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Kırmızı Mercimek 1000 G
Tat Nohut 1000 G 8 Mm
Tat Pilavlık Bulgur 1000 G
Bor Toz Şeker 1000 G
Tatküpü Küp Şeker 750 G
Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G
Lıpton Doğu Karadenız Demlik Poşet Çay 48'Li
Hisar Türk Kahvesi 100 G
Söke Buğday Unu 1000 G
Arbella Burgu Makarna 500 G - 2 Paket
Selva İrmik 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Cem Bezelye 830 G
Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Lokman Helva 200 G
Marmarabirlik Siyah Zeytin 400 G
Lokman Çilek Reçeli 360 G
Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 G
Bağdat Kekik 20 G
Knorr Ezogelin Çorbası 74 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı
Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G
Sprite Gazoz 1 Lt Pet
Fusetea Seftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet
Bağış Mega Ramazan Kolisi 429,90 TL
İçeriği:
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Kırmızı Mercimek 1000 G
Tat Nohut 1000 G 8 Mm
Tat Pilavlık Bulgur 1000 G
Bor Toz Şeker 1000 G
Tatküpü Küp Şeker 750 G
Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G
Hisar Türk Kahvesi 100 G
Söke Buğday Unu 1000 G
Arbella Burgu Makarna 500 G - 2 Paket
Tat Domates Salçası 830 G
Cem Bezelye 830 G
Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Lokman Helva 200 G
Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G
Lokman Çilek Reçeli 360 G
Knorr Ezogelin Çorbası 74 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı
Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G
Fusetea Seftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet
Çağrı Ramazan Paketi 359,95 TL
1 - Çağrım Osmancık Pirinç 1 kg
2 - Çağrım Dermason Fasulye 1 kg
3 - Çağrım İthal Kırmızı Mercimek 1 kg
4 - Çağrım Pilavlık Bulgur 1 kg
5 - Balküpü Toz Şeker 1 kg
6 - Oba Makarna 500 gr (2 adet)
7 - Burcu Domates Salçası 830 gr
8 - Cevher Tuz 750 gr
9 - Eriş Un 2 kg
10 - Salat Ayçiçek Yağı 1 lt
11 - Bizim Çorba Klasik Çeşitleri (2 adet)
12 - Çaykur Rize Turist Çay 500 gr
13 - Reçelhane Reçel 380 gr
14 - Altamr Tunus Hurma 300 gr
15 - Ülker Çokokrem 250 gr