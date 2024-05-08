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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 16:28

Pazara inmeden alıcı buldu! 'Osmanlı çileği'nin hasadı başladı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yetiştirilen ve pazara inmeden alıcı bulan coğrafi işaret belgeli 'Osmanlı çileği'nde ilk hasat yapıldı. Rengi, aroması ve kokusuyla öne çıkan Osmanlı çileği, ilçede 3 köyde yaklaşık 40 yetiştirici tarafından üretilen Osmanlı çileğinde hasat başladı. Mayıs ve haziran aylarında sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanarak satılan çilek, rengi ve aromasıyla kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerden talep görüyor. Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinden bu yıl 4 ton rekolte bekleniyor.

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