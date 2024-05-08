Pazara inmeden alıcı buldu! 'Osmanlı çileği'nin hasadı başladı

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Bu yıl iklimsel nedenlerle çileklerin erken olgunlaşmaya başladığını aktaran Çetinkaya, "Yaptığımız çalışmalar kendini göstermeye başladı. Bölgemizde üretim, geçtiğimiz yıllara nazaran en az 2'ye katlandı. Yapılan çalışmalar, halkın bilgilendirilmesi, Osmanlı çileğinin yeniden anlaşılmış olması, bunda büyük etken. Osmanlı çileği için insanlar yeniden üretime başladı. Ereğli Kaymakamlığımız, Osmanlı çileğiyle ilgili çilek üreticiliği kursları açmaya başladı. Bu da son derece önemli bir adım." diye konuştu.