Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahiplerini sevindirecek haber

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirimin kapısı aralandı.
Petroldeki düşüş sonrası 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.
Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.
Öte yandan Başta akaryakıt fiyatları olmak üzere sanayiden enerjiye neredeyse tüm alanları yakından ilgilendiren petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi.
Uzmanlar resesyon senaryosunda petrolün varil fiyatında kademeli olarak 70 dolara yakın bir düşüşle 45 dolara kadar gerilemesi bekliyor