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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2022 Perşembe 09:42

Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahiplerini sevindirecek haber

Petrol fiyatlarında yaşanan büyük düşüşlerin ardından gözlerin çevrildiği iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinde beklenen ilk indirim haberi geldi. Motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim bekleniyor. İşte indirimin pompaya yansıyacağı tarih ve indirim sonrası ortaya çıkacak yeni fiyatlar...

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