Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahiplerini sevindirecek haber

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Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirimin kapısı aralandı.

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Petroldeki düşüş sonrası 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

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Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

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Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

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Benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor.

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İndirim gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,59 liradan satılacak.

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Öte yandan Başta akaryakıt fiyatları olmak üzere sanayiden enerjiye neredeyse tüm alanları yakından ilgilendiren petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi.

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Uzmanlar resesyon senaryosunda petrolün varil fiyatında kademeli olarak 70 dolara yakın bir düşüşle 45 dolara kadar gerilemesi bekliyor