İkinci el otomobilde en çok satılanlar açıklandı! Listenin başında bakın hangi araç var

Satışlarda nisan ayına kıyasla yüzde 1,4 azalış olurken, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 67 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 29 artış kaydedildi.

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı da yüzde 18 olarak belirlendi.

İkinci el online pazarda mayısta en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 27 bin 540 satışla Volkswagen (VW) oldu.

İŞTE EN ÇOK SATAN 10 MARKA

9 bin 795 ile Opel,

ve 7 bin 38 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

VW Passat, 7 bin 739 adetle mayıs ayında da en çok satılan model oldu.

Bunu 7 bin 267 adetle Renault Clio,

4 bin 122 adetle VW Polo, 4 bin 3 adetle Opel Astra, 3 bin 970 adetle VW Golf ve 3 bin 350 adetle de Renault Fluence takip etti.

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Hafif ticaride Doblo ilk sırada





Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 34 bin 138 adetlik satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 4 bin 905 adetle mayıs ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 4 bin 295 satışla ikinci ve Fiat Fiorino da 3 bin 921 satışla üçüncü sırada konumlandı.





Bu modelleri, 2 bin 641 satışla VW Caddy, 2 bin 533 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.872 adetle VW Transporter, 1.494 adetle Ford Transit, 1.409 adetle Renault Kangoo, 1.161 adetle Peugeot Partner ve 968 adetle de Citroen Berlingo izledi.





Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 74'ünü oluşturdu.