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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 11:07

İkinci el otomobilde en çok satılanlar açıklandı! Listenin başında bakın hangi araç var

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 188 bin 764 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

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