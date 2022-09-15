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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 09:49

İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor! Bugün yürürlüğe giriyor

İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme bugün yürürlüğe giriyor. Araç ticareti yapanlar, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay süre beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak zorunda olacaklar. İkinci elde fiyatlar yaklaşık yüzde 10 ucuzlarken, oto galericileri son gün telaşı sardı.

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