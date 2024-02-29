  • $31,2604
  • 33,8675
  • 2054.48
  • 9193.69

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 19:38

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 150.000 TL ile 350.000 TL arası…

Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 150.000 TL ile 350.000 TL arası arabalar…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.