İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 150.000 TL ile 350.000 TL arası…

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Sıfır araba fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın bütçesini aştı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIN ALACAKLAR DİKKAT

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte ikinci el otomobil almak isteyenlerin dikkat etmeleri önerilen, 150.000 TL ile 350.000 TL arası arabalar...