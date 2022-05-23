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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:00

Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, bu hafta enflasyon gündemiyle toplanıyor. Toplantıda, 'gıda, emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler, tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine' yönelik önlemler masaya yatırılacak. Tarım ürünlerinde üretim planlaması güncellenirken, kalıcı arz eksiğine karşı yeni teşvikler devreye alınacak.

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