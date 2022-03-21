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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 09:21

Ev almak isteyen milyonlara müjde! Konutta fiyatlarına indirim geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem ev alacakları hem konut üreten inşaat sektörünü rahatlatacak yeni model Başkan Erdoğan'a sunulacak.

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