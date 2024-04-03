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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2024 Çarşamba 14:08

Diyarbakır'da kadınların hünerli elleriyle işlenen halılar Japonya'ya gönderiliyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezinde kadınların ördüğü yün halılar, Japonya'ya gönderiliyor.

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