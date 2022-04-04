Denize dolgu Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçak iniyor

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Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bin hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı.

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Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı.

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Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı 5 yılda son aşamaya geldi.

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DENEME UÇUŞUNA HAZIR Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı şeklindeki kontrol kulesi ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.

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Tabelası asılan havalimanının 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki çizgileri çizilen, yaklaşım ışıkları hazır hale getirilen pistine ilk uçağın salı günü inmesi planlanıyor.



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'MAYIS AYINDA SEFERLER BAŞLAYACAK' Rize-Artvin Havalimanı açılışını tüm yöre halkı gibi heyecanla beklediklerini ifade eden Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, "Havalimanı projesinde artık sona gelmenin mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah salı günü havalimanımızın ilk deneme seferi yapılacak.

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Daha sonra mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılacak açılışta, havalimanımızın seferleri başlamış olacak. İlimizin gelişimine her yönüyle katkısı olacak projelerden bir tanesi.

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Bizler için çok önemli. Havalimanını bizler kadar dışarıdaki hemşehrilerimiz de çok merak ediyorlar.

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Yapılışı itibarıyla çok güzel modern bir havalimanı oldu. İnanılmaz bir kalite var.

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Bu projenin özelde ilimize, genelde ülkemize hayır getirmesini temenni ediyorum" dedi.

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'STRATEJİK AÇIDAN DA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP'

Bölgenin büyük beklentileri olduğunu söyleyen Karamehmetoğlu, "Rize-Artvin Havalimanı bir taraftan Kaçkarlar demek, bir taraftan Gürcistan, Azerbaycan demek.

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Havalimanının olduğu yer ülkemizin de son çıkış kapısı. Stratejik açıdan da çok önemli bir konuma sahip.

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O anlamda da çok ciddi bir altyapı işlevi görecek. Havalimanını sadece bir yolcunun binip gittiği yer olarak değerlendirmek çok yanlış olur.