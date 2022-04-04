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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2022 Pazartesi 10:37

Denize dolgu Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçak iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu ve yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor.

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