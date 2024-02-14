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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 17:24

BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 16 Şubat 2024 aktüel kataloğu

BİM 16 Şubat 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Ankastre Setten Elektrikli Bisiklete, Televizyondan kahve makinesine, perdeden eşofman takımına varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM'e bu cuma; Ankastre set, Elektrikli bisiklet, Airfryer, Derin Dondurucu ve televizyonlar dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

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