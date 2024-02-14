BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 16 Şubat 2024 aktüel kataloğu
BİM 16 Şubat 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Ankastre Setten Elektrikli Bisiklete, Televizyondan kahve makinesine, perdeden eşofman takımına varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM'e bu cuma; Ankastre set, Elektrikli bisiklet, Airfryer, Derin Dondurucu ve televizyonlar dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Beyaz Eşya, Tekstil ve Giyim, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak, ile Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...