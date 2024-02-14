BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 16 Şubat 2024 aktüel kataloğu

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BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Beyaz Eşya, Tekstil ve Giyim, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak, ile Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...