50.000 TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte o ikinci el otomobiller…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el otomobil almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





50.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 50.000 TL'den başlayan ve adeta kaçıranın pişman olduğu ikinci el otomobil modelleri...