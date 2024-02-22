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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 19:54

50.000 TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte o ikinci el otomobiller…

İkinci el otomobiller, sıfır arabalardaki fiyat artışları sonrasında birçok vatandaşın ilgisini çekmeye başladı. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 50.000 TL'den başlayan o arabalar…

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