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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 09:19

2018 yılında yapımına başlandı! Açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona gelindi. Havalimanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün açılıyor.

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