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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:10

Yetkililer doğruladı! Atom bombasından daha büyük

Pasifik Okyanusu ülkesinde patlayan sualtı yanardağı, ülkenin çok büyük bir bölümünü yerle bir ederek harabeye çevirdi. Patlama sonrasında ortaya çıkan büyük şok dalgası, bugüne kadar kayıt altına alınan dalgaların en güçlülerinden biriydi.

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