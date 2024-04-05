TİKA, Afganistan'da toplumun farklı kesimlerine iftar verdi

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TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, ramazan ayı çerçevesinde gerçekleştirilen yardım programlarının sürdüğü ve dezavantajlı kişilere öncelik verildiği kaydedildi.

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Bu kapsamda Herat, Nimruz, Farah ve Badgis vilayetlerindeki yetimhanelerde 1400 yetim için iftar sofrası kurulduğu aktarılan açıklamada ayrıca, tedavi merkezlerindeki bağımlı ve engelliler için de iftar programları düzenlendiği belirtildi.

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Açıklamaya göre, Herat merkezindeki bir otelde de yerel idareciler ve dış temsilcilik personeli için de iftar verildi.

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İftar programına Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Pakistan ve İranlı diplomatlar ile çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı katıldı.

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TİKA Herat Ofisinin ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarıyla 4 bin 500'den fazla kişi ağırlandı.

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