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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma 10:07

TİKA, Afganistan'da toplumun farklı kesimlerine iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batı vilayetlerinde toplumun farklı kesimleri için iftar programları düzenledi.

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