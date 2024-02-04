Tel Aviv'de ateşkes protestosu! Netanyahu'yu istifaya çağırdılar

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi.

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Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında İsrail bayrakları ve pankartlarla toplanan yaklaşık bin kişi, düdük, havalı el kornası ve trampet çalarak hükümeti protesto etti.

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Göstericiler, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resminin üzerinde "Suç bakanı", "İsrail'in yıkıcısı" yazılı afişler ve hükümeti eleştiren dövizler taşıdı.

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Savunma Bakanlığı önündeki yolun kapatılması üzerine İsrail polisi, yaya ve atlı polislerle göstericilere müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Müdahale sırasında polisle göstericiler arasında arbede ve sözlü atışmalar yaşandı. İsrail polisi, gösterici grubundaki bazı müzik aletleri ve megafonlara el koydu.

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Ayrıca, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi (Berşeva) gibi kentlerde de binlerce İsrailli, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için siyasi bir anlaşma ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösteri düzenledi.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailliyi de esir almıştı.

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Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı.

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Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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