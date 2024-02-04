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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2024 Pazar 00:33

Tel Aviv'de ateşkes protestosu! Netanyahu'yu istifaya çağırdılar

İşgalci İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce İsrailli Gazze'de ateşkesin sağlanması talebinde bulunarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı. İsrail polisi, gösteri düzenleyenlere sert müdahalede bulundu.

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