  • $32,4288
  • 35,3463
  • 2325.34
  • 9079.97

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 13:32

Simpsonlar, ABD'deki kargo gemisi kazasını da mı öngördü? Sosyal medyayı sallayan paylaşım

ABD, körpüye çarpan kargo gemisi kazasıyla sarsıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken Simpsons dizisinin hayranları, komplo teorileri üretmeye başladı. Dizide Baltimore'da yaşanan kazaya çok benzeyen görüntüler yer alması gündem oldu.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.